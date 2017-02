FUTEBOL Botafogo inicia semana decisiva com foco em recuperação de craques do time

A semana que se inicia é bastante decisiva para o Botafogo, que terá o Olímpia-PAR pela frente para saber se estará na fase de grupos da Libertadores. Os paraguaios não são a única preocupação do técnico Jair Ventura. O departamento médico do Alvinegro atualmente conta com os dois craques do time: Camilo e Montillo.

O primeiro a se machucar foi Camilo, que sofreu uma lesão na coxa direita. Mesmo em situação complicada, o camisa 10 foi para o Chile, onde realizou um exame que o tirou da decisiva partida contra o Colo-Colo. Montillo chamou a responsabilidade e liderou o time alvinegro rumo à terceira fase da Libertadores.

E foi justamente em Santiago que o argentino passou a virar mais um integrante do departamento médico do Botafogo. Após um forte chute, Montillo sentiu incomodo na coxa esquerda. Mesmo assim seguiu em campo e ajudou o Alvinegro a conquistar a vaga.

A realidade é que ambos são dúvida para a partida da próxima quarta-feira, quando o Botafogo receberá o Olímpia-PAR, no Engenhão. Da dupla é Camilo quem tem mais chance de estar em campo. Pelo tempo da lesão, Montillo dificilmente conseguirá ajudar dentro das quatro linhas.

"Eu espero contar com os dois. Mas é difícil cravar, a dor é muito subjetiva. Eu queria dar essa noticia para a torcida de que eles vão jogar. São dois jogadores importantíssimos. O Camilo não jogou e fez falta. Conseguimos nossa classificação e fez falta. Não posso cravar. Foge de mim é mais da parte médica. Mas espero ter os dois. Confio bastante no meu departamento médico", disse Jair Ventura, técnico do Botafogo.

Para avançar à fase de grupo da Libertadores, o Botafogo terá mais uma pedreira pela frente: Olímpia-PAR, tricampeão da competição internacional. O primeiro jogo será nesta quarta-feira, no Estádio Nilton Santos, no Engenhão. A volta será em Assunção, no Paraguai, no dia 22.