FUTEBOL Botafogo enfrenta pressão chilena para avançar na Libertadores

O Botafogo voltou à Libertadores, após duas edições longe, e fez uma boa partida, superando o Colo-Colo por 2 a 1, no Nilton Santos, na última quarta (1º). Mas o gol levado no segundo tempo fez com que o jogo de volta, no Chile, nesta quarta (8), assumisse proporções de extrema importância para o futuro do clube nesta temporada.

Como o empate é favorável ao alvinegro, o técnico Jair Ventura deve entrar em campo com uma formação mais defensiva, com três volantes. Rodrigo Lindoso e Dudu Cearense disputam um lugar ao lado de Airton e Bruno Silva.

Airton, por sinal, recupera-se de um estiramento no ligamento ulnar do cotovelo esquerdo e ainda é dúvida, mas deve ter condições para entrar em campo. Se depender dele, a escalação já está garantida. "Entro em campo até de muleta", afirmou.

Na tarde desta segunda (6), o Botafogo fez seu primeiro treino no Chile, sem o meia Camilo, destaque do time. Ele sente dores musculares, mas não preocupa o departamento médico.

O Colo-Colo já está escalada para o duelo, no esquema 3-5-2. O técnico da equipe chilena, Pablo Guede, promete pressionar o time carioca desde o início do jogo. O principal desfalque é Matías Zaldivia, que rompeu o ligamento cruzado do joelho no primeiro jogo. O atleta argentino será substituído pelo conterrâneo Fernando Meza, recém-contratado junto ao Necaxa (MEX).