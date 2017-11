AMISTOSO Borja marca dois gols em vitória da Colômbia em amistoso na China

O atacante Miguel Borja foi um dos destaques da Colômbia na vitória por 4 a 0 sobre a China nesta terça-feira (14), em amistoso preparatório para a Copa do Mundo de 2018. O palmeirense marcou os dois últimos gols da seleção no segundo tempo do jogo.

O primeiro deles foi um belo. Aos 21 minutos do segundo tempo, o atacante recebeu na entrada da área e acertou uma pancada, sem chances de defesa. Ele ainda completou o placar nos acréscimos.

Felipe Pardo, aos cinco minutos do primeiro tempo, e Carlos Bacca, aos 16 minutos do segundo, marcaram os outros gols colombianos.



Em outro jogo disputado na Ásia nesta terça-feira (14) envolvendo equipes que vão disputar a Copa do Mundo, Coreia do Sul e Sérvia ficaram no 1 a 1.