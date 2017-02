NOVA PROPOSTA Bolsas para atletas de Mato Grosso do Sul podem sofrer alterações

A Fundação de Desportos e Lazer de Mato Grosso do Sul (Fundesporte) pretende fazer alterações na forma de atendimento e pagamento do Bolsa Atleta Estadual. A ideia é fornecer o auxílio também aos competidores atendidos pelo Programa Bolsa Atleta Federal, além de criar a Bolsa Técnica local, que será destinada, exclusivamente, para os professores que trabalham diretamente na formação dos atletas.

Conforme o presidente da Fundesporte, Marcelo Ferreira Miranda, a possibilidade de receber os dois benefícios (estadual e federal) era pedido antigo dos atletas. Principalmente, daqueles de alto rendimento, que só podiam optar por um dos auxílios. “Vão poder acumular as duas bolsas. Mas para isso terão que residir e treinar no Estado”, explica Miranda.

Atualmente, as bolsas estaduais são divididas em duas modalidades. Na forma Estudantil, o atleta deve estar matriculado na escola e ter entre 12 e 17 anos. O valor deste benefício é de R$ 350 mensais. Na modalidade Nacional, para atletas acima de 16 anos, o valor sobe para R$ 800. Nos dois casos os benefícios valem por 12 meses.

Já os valores fornecidos pelo Programa Bolsa Atleta Federal variam. Atletas de modalidades individuais, nos programas olímpicos e paralímpicos, recebem bolsas entre R$ 3,1 mil e R$ 15 mil. Fora desses programas, os valores são de R$ 925 (competição nacional) e R$ 1.850 (internacional). Atletas de base e estudantes recebem R$ 370.

BOLSA TÉCNICA

A Fundesporte também preparou mudanças no Bolsa Atleta Estadual 2017 para atender os professores que atuam como treinadores das equipes que participam das competições. “É uma forma de motivação para os professores que atuam na formação dos atletas. São eles que lapidam o talento desses atletas”, explica Miranda.

O valor do auxílio aos professores dependerá do orçamento no caixa do Estado. Mas a princípio, o benefício atenderá 20 profissionais, com no mínimo R$ 350, mensais, por 12 meses.

O presidente da Fundesporte ressalta que as mudanças no Bolsa Atleta foram discutidas em audiência pública realizada na Assembleia Legislativa, no ano passado. “Ouvimos toda a comunidade esportiva, federações, atletas. Enfim, os mais interessados nessas mudanças”, ressalta.

ALTERAÇÕES NA LEI

A proposta da Fundesporte que traz as sugestões de mudanças para alterar a lei do Bolsa Atleta Estadual foi encaminhada à Governadoria, em novembro. Com o fim do recesso na Assembléia Legislativa, o projeto será agora encaminhado para aprovação dos deputados.

Com o pedido das mudanças no programa, a Fundesporte ainda não abriu o edital 2017 para convocar os interessados em receber o benefício, neste ano. Isso deve ocorrer, assim que houver a aprovação do projeto na Assembleia Legislativa.

Conforme o gerente do Programa Bolsa Atleta da Fundesporte, Domingos Sávio da Costa, a partir deste ano, a idéia é abrir o edital com antecedência de pelo menos três meses antes de encerrar o período do benefício. Assim o atleta não ficará sem auxílio, durante a espera pela abertura de novo edital.

A seleção dos contemplados com o benefício é feita por critério de pontuação no ranking das federações e das competições. Isso, independente de modalidade. Em 2016, a Fundesporte forneceu 144 bolsas, sendo 50 pela categoria nacional e 94 estudantil.