TÊNIS Bellucci tem chance de fechar partida, mas é eliminado por Cuevas em Madri

O tenista brasileiro Thomas Bellucci chegou perto da vitória, mas foi eliminado nesta segunda (8), em sua estreia na chave principal do Masters 1000 de Madri. O uruguaio Pablo Cuevas venceu Bellucci por 2 a 1, com parciais de 7-6 (2), 4-6 e 7-6 (6), em 2h34min.

Número 54 do mundo e semifinalista na edição de 2011 do torneio, Bellucci teve a chance de fechar a partida no 12º game do terceiro set, mas perdeu o serviço e não conseguiu se recuperar na disputa. No tie-break decisivo, Cuevas, 27º colocado do ranking da ATP, abriu 6 a 2, levou o empate em 6 a 6, mas confirmou a vitória em 8 a 6.

O uruguaio enfrentará Nicolas Mahut, da França, que superou o americano Jack Sock, 14º cabeça de chave do torneio.

Já o espanhol David Ferrer passou pelo cazaque Mihail Kukushkin e enfrentará o francês Jo-Wilfried Tsonga ou o russo Andrey Kuznetsov.