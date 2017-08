Multa rescisória Barcelona recebe 222 milhões de euros e confirma ida de Neymar para o PSG

O Barcelona anunciou nesta quinta-feira (3) que recebeu o pagamento de 222 milhões euros (R$ 824 milhões) que liberam Neymar para o PSG.

O valor equivale à multa rescisória estabelecida pelo clube catalão para consumar a liberação do jogador. Com o pagamento do clube francês, o brasileiro vira o jogador mais caro da história do futebol mundial. Ele custou mais que o dobro do segundo mais valioso, o francês Pogba.

"Na tarde desta quinta-feira, representantes legais de Neymar Jr. visitaram pessoalmente os escritórios do clube e fizeram o pagamento de euros 222 milhões em nome do jogador com relação ao término do contrato que unia as duas partes", afirmou o Barcelona em comunicado divulgado há pouco.

"Assim, o clube encaminhará para a Uefa os detalhes da operação supracitada para que se possam determinar as responsabilidades disciplinares que podem surgir deste caso", complementou a nota da agremiação.

A confirmação do pagamento veio após um imbróglio envolvendo a Liga de clubes da Espanha.

A entidade que representa as equipes do país e que organiza o Campeonato Espanhol não havia aceitado, mais cedo nesta quinta, o depósito da multa rescisória do jogador com o clube catalão. A liga declarou que a transação tinha ultrapassado o teto de gastos dos times europeus estipulado pela UEFA.

PROPOSTA

A negociação entre Neymar, PSG e Barcelona foi aberta na segunda quinzena de julho. Durante a pré-temporada do clube catalão nos Estados Unidos, o pai do atacante brasileiro levou a proposta dos franceses para os dirigentes do clube da Espanha.

Até então, os cartolas estavam confiantes na permanência do atacante no clube, apesar das notícias divulgadas na imprensa de que o PSG investiria milhões no jogador. Sentiam na época que Neymar não tinha certeza da transferência. O otimismo durou até conversarem com o pai do jogador, segundo a reportagem apurou. Foi o momento em que perceberam: o atacante não ficaria.

A confirmação do desfecho aconteceu nesta quinta. Um dia antes, na quarta (2), Neymar foi ao centro de treinamento do clube catalão, se despediu dos jogadores e saiu para se transformar no jogadores mais caro da história do futebol mundial.