Champions Barça pega PSG, Real foge de gigantes e Arsenal encara o Bayern nas oitavas

Realizado nesta segunda-feira, em Nyon, na Suíça, o sorteio das oitavas de final da Liga dos Campeões definiu os confrontos que serão realizados em fevereiro e março de 2017. O ex-jogador holandês Ruud Gullit foi o convidado da Uefa para sortear os duelos e não deu sorte para Barcelona e Arsenal, que terão os confrontos mais complicados, contra Paris Saint-Germain e Bayern de Munique, respectivamente. O Real Madrid, que se classificou em segundo lugar no Grupo F deu sorte e enfrentará o Napoli, fugindo de possíveis duelos contra gigantes da Europa.

Menos badalado, o confronto entre Juventus e Porto é uma reedição da decisão do Campeonato Europeu - torneio antecessor à Liga dos Campeões - em 1984, com o título dos italianos após vitória por 2 a 1.

Os primeiros confrontos acontecem no dia 14 de fevereiro, já com Barcelona x PSG e Borussia x Benfica. No dia seguinte, Real x Napoli e Bayern x Arsenal se enfrentam.

+ Confira a tabela completa da Liga dos Campeões com as datas dos duelos

Os 16 classificados na fase de grupos foram divididos em dois potes com os primeiros colocados de um lado, e os segundos do outro. Entretanto, equipes que dividiram a mesma chave ou que fossem do mesmo país não podiam se enfrentar. Com tal restrição, o Real Madrid, por exemplo, não poderia ter pelo caminho Barcelona, Atlético de Madrid (ambos primeiros em seus grupos) ou Borussia Dortmund.

No Pote 1, estavam Arsenal, Napoli, Barcelona, Atlético de Madrid, Monaco, Borussia Dortmund, Leicester, Juventus. O Pote 2 teve PSG, Benfica, Manchester City, Bayern de Munique, Bayer Leverkusen, Real Madrid, Porto, Sevilla.

Os jogos de ida serão nos dias 14, 15, 21 ou 22 de fevereiro de 2017, todos com acompanhamento em Tempo Real no GloboEsporte.com. As equipes que formaram o Pote 1 decidem os duelos de volta em casa nos dias 7, 8, 14 ou 15 de março. Os confrontos das quartas de final e semifinal também serão definidos em sorteio.