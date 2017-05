DE VIRADA Bahia marca cinco vezes no 1º tempo e goleia o Atlético-PR

O Bahia voltou em grande estilo à série A do Campeonato Brasileiro. Apesar do susto do gol sofrido no início, o time tricolor goleou o Atlético-PR por 6 a 2, neste domingo (14), na Arena Fonte Nova, na estreia da competição.

De virada, os baianos marcaram cinco dos seis no primeiro tempo, sendo quatro em um intervalo de apenas sete minutos - dos 39 aos 46 da etapa inicial. Régis, duas vezes, Tiago, Zé Rafael, Edson e Edigar Junio balançaram as redes para o Bahia. Guilherme e Marcão descontaram para os paranaenses.

Com o resultado, o Bahia assumiu a liderança do Brasileiro nesta primeira rodada por conta do número de gols marcados. O time volta a campo no próximo domingo (21), quando encara o Vasco em São Januário. Já o lanterna Atlético-PR recebe o Grêmio na Arena da Baixada, no mesmo dia.

A vitória na estreia quebrou um jejum de 15 anos dos baianos. A equipe da Fonte Nova não sabia o que era vencer na primeira rodada do Campeonato Brasileiro desde 2002 -triunfo sobre o Gama por 1 a 0. Neste intervalo foram quatro derrotas e dois empates em seis aparições na primeira divisão.

Em um primeiro tempo eletrizante, o Atlético-PR até chegou a se impor e fazer 1 a 0 logo aos 14 minutos, com Guilherme. Mas o Bahia não ficou quieto, pressionou e acabou empatando com Juninho, aos 33. Aos 37 minutos, Marcão fez 2 a 1 para os visitantes e deu sinais de que o jogo não seria tranquilo para o Bahia.

Mas não passou de ilusão. A partir do 39 minutos, os mandantes fizeram valer a vantagem de jogar em casa e "atropelaram" o Atlético-PR.

Zé Rafael empatou e abriu o caminho para a virada, com um bonito toque por cima de Weverton. Na sequência, aos 41, 43 e 46, Régis, duas vezes, e Edigar Junio trataram de mostrar o arsenal: novos gols e uma vantagem de 5 a 2 no intervalo.

Na volta para a segunda etapa, com o jogo praticamente resolvido, as duas equipes diminuíram o volume. O Bahia tratou de administrar a boa vantagem, mas não relaxou. E achou tempo para ampliar a goleada. Edson aproveitou cruzamento rasteiro e, aos 26 minutos, marcou o sexto gol, selando a vitória baiana.

BAHIA

Jean; Eduardo, Tiago, Lucas Fonseca, Matheus Reis; Edson, Juninho, Allione, Régis (Diego Rosa), Zé Rafael (Gustavo); Edigar Junio (Maikon Leite)

T.: Guto Ferreira

ATLÉTICO-PR

Weverton; Zé Ivaldo, Cleberson, Marcão; Jonathan (João Pedro), Eduardo Henrique, Bruno Mota (Matheus Rossetto), Guilherme, Sidcley; Eduardo da Silva, Douglas Coutinho (Nikão)

T.: Paulo Autuori

Local: Arena Fonte Nova, em Salvador (BA)

Árbitro: Flavio Rodrigues de Souza

Público: 8.127 pagantes

Renda: R$ 134.152,50

Cartão Vermelho: Marcão (ATL-PR)

Gols: Tiago, aos 33, Zé Rafael, aos 39, Régis, aos 41 e aos 46, e Edigar Junio, aos 43 minutos do 1º tempo; Edson, aos 26 minutos do 2º tempo. Guilherme, aos 14, e Marcão, aos 37 minutos do 1º tempo (ATL-PR)