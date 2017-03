SUPERLIGA B AVP/Rádio Clube encara líder Sesc

em partida no Rio de Janeiro

A equipe de vôlei AVP/Rádio Clube enfrenta o Sesc (RJ) em partida hoje, às 10h (MS) válida pela oitava rodada da Superliga B. O time carioca sob comando do bicampeão olímpico, Giovane Gávio, lidera a competição com 15 pontos, enquanto o grupo campo-grandense segue na lanterna, com 3 pontos.

Das nove equipes que disputam a primeira fase da Superliga B, oito avançam para os play-offs, do torneio organizado anualmente pela Confederação Brasileira de Voleibol (CBV). A competição garante ao campeão o acesso à elite do voleibol brasileiro, a Superliga Série A.

Na próxima e última rodada, o AVP/Rádio receberá o Upis do Distrito Federal, que segue na quarta colocação da tabela de classificação geral, com 9 pontos. O confronto entre as equipes será no Ginásio da Mace, no próximo dia 11 de março.

A base do grupo campo-grandense que disputa a divisão de acesso, é a mesma que competiu na Taça Prata 2016, no Rio de Janeiro - a classificação na Superliga B veio com o terceiro lugar no torneio.