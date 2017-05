FÁCIL Atual campeão, Palmeiras estreia com goleada sobre o Vasco no Brasileirão

Cuca voltou ao Palmeiras com tudo. Seus comandados golearam por 4 a 0 o Vasco com muita facilidade. Dudu deitou e rolou, Tchê Tchê foi outro que se destacou, e Borja desencantou e quebrou jejum de cinco jogos. Além do colombiano, que anotou dois, Jean e Guerra completaram o placar. A zaga do Vasco foi uma "homenagem" ao Dia das Mães. Deixava o adversário entrar sem cerimônia alguma.

O Palmeiras volta a campo na próxima quarta-feira, quando enfrenta o Internacional, às 21h45, pela Copa do Brasil. O Vasco joga somente no outro domingo, às 11h, em São Januário, onde receberá o Bahia, pelo Brasileiro.

Ao sair a bola, o Palmeiras já tentou o gol e conseguiu escanteio aos 12 segundos. Seguiu em cima e abriu o placar cedo, aos seis minutos: Jomar fez pênalti infantil em Dudu, e Jean cobrou muito bem, no canto. Depois dormiu, e o Vasco, que errara defensivamente, passou a vacilar na frente. Finalizou 10 vezes, quatro a mais do que os donos da casa, mas não foi eficiente.

O Alviverde, que parecia adormecido, fez o segundo aos 40 minutos: Tchê Tchê lançou, Jean soltou a bomba, e Guerra pegou a sobra e ampliou. Aos 43 e 44, Yago Pikachu e Douglas respectivamente perderam grandes chances. A do último, aliás, a mais cristalina. O Cruz-Maltino reclamou de um pênalti não marcado aos 32 minutos, de Zé Roberto em Pikachu. Arnaldo Cezar Coelho viu "penalidade clara".

Aos 47 segundos veio o terceiro gol: Mina avançou, Tchê Tchê entrou com muita liberdade, arrumou o corpo e cruzou de pé esquerdo. Borja, totalmente solto, cabeceou com força e ampliou. Fim do jejum de cinco jogos sem marcar. O segundo tempo foi um massacre, mas Dudu, Guerra e Jean perderam boas chances. O quarto demorou a sair, mas veio aos 34 minutos, após novo pênalti infantil de Jomar. Desta vez Jean deixou Borja bater, e o colombiano soltou a bomba no meio do gol. Chocolate. Um passeio palmeirense.

e o Vasco teve atuação desastrosa, a goleada não foi pior porque Martín Silva é muito bom. O goleiro evitou gols que pareciam certos de Dudu e Jean. Mateus Pet também merece algum destaque positivo, já que finalizou duas vezes perigosamente. Douglas também mostrou talento, mas perdeu chance incrível.

Dudu foi o grande jogador do Palmeiras neste domingo. Pedalou, driblou, finalizou... Só não deixou a sua marcar porque parou no eficiente Martín Silva. Sofreu os dois pênaltis do jogo e infernizou a vida de Jomar.