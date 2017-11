Série B Atlético-GO volta a vencer após sete rodadas e afunda o Sport

O Atlético-GO poderia até ter seu rebaixamento definido neste domingo, mas isso não acontecerá. Pela 34ª rodada do Campeonato Brasileiro, o Dragão fez 2 a 0 no Sport, jogando em casa. Os dois gols, um em cada tempo, foram de Diego Rosa.

Apesar do triunfo, a situação dos goianos segue muito complicada. O time foi a 30 pontos, ainda na lanterna da competição, com poucas chances de fugir da queda. O Sport, com 36, também ocupa a zona da degola.

As equipes voltam a campo na rodada do meio de semana. Mais uma vez fora de casa, o Sport encara o Palmeiras, na quinta-feira. No mesmo dia, o Atlético-GO viaja ao Rio de Janeiro para encarar o Botafogo.

O jogo - Os times justificaram a má campanha na competição no primeiro tempo da partida. Sem criatividade, os dois times pouco conseguiram fazer com a bola. Errando passes, as equipes praticamente não finalizaram.

Porém, quando parecia que os times iriam para o intervalo com empate por 0 a 0, o Dragão chegou às redes. Patrick tentou desarmar o ataque goiano, mas acabou dando passe para Diego Rosa, que bateu na saída de Magrão e abriu o marcador, definindo o placar da etapa inicial: 1 a 0.

Antes do fim do primeiro tempo, os mandantes ainda chegaram com Ronaldo, em chute de fora da área defendido por Magrão, já nos acréscimos. Depois disso, o árbitro Luiz Flávio de Oliveira encerrou o jogo.

No segundo tempo, o Sport voltou mais ofensivo, com o atacante Marquinhos na vaga do volante Anselmo. Logo aos 5, o reserva mostrou serviço e cabeceou para boa defesa de Kléver, que jogou para escanteio.

Mais presente no campo de ataque, os pernambucanos pecavam nos erros de passe, que acabavam com a maioria das jogadas. O Atlético-GO se defendia bem e aguardava por uma chance no contra-ataque.

A partir dos 15 minutos da etapa final, a partida voltou a ficar morna, com poucas chegadas dos times ao ataque. Porém, o Sport se abria cada vez, deixando espaços. E foi assim que os donos da casa ampliaram, aos 30. Em rápida jogada, Diego Rosa saiu na cara de Magrão, limpou o goleiro e só empurrou: 2 a 0.

Depois disso, com os visitantes sem forças para reagir, bastou aos comandados de João Paulo Sanches administrarem o jogo e deixarem o tempo passar, confirmando o triunfo no estádio Olímpico Pedro Ludovico.

FICHA TÉCNICA

ATLÉTICO-GO 2 x 0 SPORT

Local: Estádio Olímpico Pedro Ludovico, em Goiânia (GO)

Data: 12 de novembro de 2017, domingo

Horário: 17 horas (de Brasília)

Árbitro: Luiz Flávio de Oliveira (Fifa-SP)

Assistentes: Danilo Ricardo Simon Manis (Fifa-SP) e Miguel Cataneo Ribeiro da Costa (SP)

Cartões amarelos: Néris, Samuel Xavier, Osvaldo (Sport)

Cartão vermelho:

Gols: ATLÉTICO-GO: Diego Rosa, aos 41 minutos do primeiro tempo; Diego Rosa, aos 30 minutos do segundo tempo

ATLÉTICO-GO: Kléver; Marcão Silva, William Alves, Gilvan (Eduardo Bauermann) e Breno Lopes; André Castro; Igor, Ronaldo, Andrigo (Jefferson Nem) e Jorginho (Silva); Diego Rosa

Técnico: João Paulo Sanches

SPORT: Magrão; Samuel Xavier, Ronaldo Alves, Néris (Igor) e Sander; Anselmo (Marquinhos) e Rithely; Patrick, Osvaldo e Rogério (Lenis); André

Técnico: Daniel Paulista