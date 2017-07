BRASILEIRO Atlético-GO vira sobre a Chape e consegue

primeira vitória fora de casa

Ao virar o jogo por 2 a 1 sobre a Chapecoense, o Atlético-GO enfim conseguiu vencer uma partida fora de casa nesta edição da Série A do Campeonato Brasileiro. Luiz Otávio abriu o placar para os catarinenses, mas Diego Rosa e Gilvan viraram.

No entanto, mesmo depois de buscar a igualdade no campo do adversário, o time goiano ainda é o lanterna do nacional com meros nove pontos somados, 10 a menos que o 16º colocado, o Coritiba. A Chape, por sua vez, está em 10º com 22. Vale lembrar que Vinícius Eutrópio, suspenso, não comandou a equipe.

O lanterna Atlético-GO só havia vencido duas vezes no Brasileirão antes deste domingo (Ponte, na 5ª rodada, e Avaí, na 7ª), e nunca fora de casa. Portanto, a equipe comandada por João Paulo Sanches sabia que precisava se arriscar no ataque, e o fez nos primeiros 30 minutos do jogo. Ainda contou com a morosidade da Chape, que entrou na partida em marcha lenta e demorou para engrenar.

JOGO

Aos 39 minutos, Luiz Otávio subiu mais que o também zagueiro Roger Carvalho e tocou de cabeça no cantinho direito para abrir o placar. Além disso, o beque não comprometeu na sua função de ofício, embora o próprio Atlético-GO tenha deixado a desejar em muitas das chances que teve.

Os principais créditos para o primeiro gol do Atlético-GO são de Luiz Fernando. Aos 22 do segundo tempo, o atacante caprichou na jogada individual e cruzou rasteiro para Diego Rosa, que selou o empate.

Por fim, aos 38, Gilvan tocou de cabeça com categoria para confirmar a primeira vitória do Dragão longe de Goiânia.

FICHA TÉCNICA

CHAPECOENSE

Jandrei; Apodi, Luiz Otávio, Fabrício Bruno e Reinaldo; Moisés Ribeiro (Luiz Antonio), Andrei Girotto, Lucas Marques (Penilla) e Seijas (Lourency); Arthur e Túlio de Melo

T.: Emerson Cris (Vinícius Eutrópio suspenso)

ATLÉTICO-GO

Felipe; André Castro (Jonathan), Roger Carvalho, Gilvan e Bruno Pacheco; Paulinho (Silva), Igor, Andrigo, Jordinho e Diego Rosa; Niltinho (Luiz Fernando)

T.: João Paulo Sanches

Árbitro: Marcelo Aparecido Ribeiro de Souza (SP)

Auxiliares: Daniel Luis Marques e Bruno Salgado Rizo (SP)

Público/Renda: 9.744 torcedores/R$ 208.285,00

Cartões amarelos: Luiz Antonio (Chapecoense); Diego Rosa (Atlético-GO)

Gols: Luiz Otávio (CHAPE), aos 39 minutos do primeiro tempo; Diego Rosa (ATL), aos 22 do segundo, e Gilvan (ATL), aos 38 do segundo tempo.