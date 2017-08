Campeonato Brasileiro Atlético-GO vence e freia reação do Coritiba no Campeonato Brasileiro

Depois de duas derrotas seguidas, o Atlético-GO voltou a vencer no Campeonato Brasileiro. Neste sábado (12), a equipe recebeu o Coritiba no estádio Olímpico de Goiânia e conquistou a vitória magra por 1 a 0 para frear a reação dos paranaenses, que vinham de dois triunfos seguidos nas últimas rodadas.

O único gol da partida saiu aos 17 minutos do segundo tempo. Após cobrança de lateral pela direita, Jorginho recebeu na área, limpou a marcação e chutou cruzado no meio das pernas do goleiro Wilson.



Com o resultado, o clube goiano chega aos 15 pontos, mas ainda ocupa a lanterna. Já o Coritiba, que vinha embalado nos últimos jogos, estaciona nos 25 pontos e pode perder a 10ª posição até o final da 20ª rodada.



O duelo não teve muitas chances de gol. No primeiro tempo, cada equipe chegou uma vez com perigo. Aos 18 minutos, o Atlético-GO cobrou escanteio para dentro da área, William Matheus desviou de cabeça e quase fez contra. Pouco depois, o Coritiba chegou pela direita com Léo, que bateu rasteiro de longe e viu o goleiro Felipe fazer a defesa em dois tempos.



Já na etapa final, Alan Santos chutou forte aos 3 minutos, mas a bola saiu à direita. Depois de ficarem atrás do placar, os paranaenses ainda tiveram mais uma oportunidade, mas a cabeçada de Márcio passou perto do travessão. Enquanto os donos da casa ficaram perto do segundo gol nos acréscimos, quando a bola sobrou na entrada da área para Igor, que bateu por cima.



Na 21ª rodada do Brasileirão, o Atlético-GO vai à Arena do Urubu enfrentar o Flamengo no próximo sábado, às 19h (de Brasília). Um dia depois, no domingo, o Coritiba recebe o Santos no Couto Pereira, também às 19h.