GOIÁS Atlético-GO afirma que técnico Marcelo Cabo está desaparecido; polícia investiga

O técnico do Atlético-GO, Marcelo Cabo, está desaparecido desde a madrugada desde domingo (15), segundo informou a assessoria do clube ao G1. Conforme o time, ele foi visto pela última vez às 3h saindo do prédio onde mora, no Setor Jardim Goiás, em Goiânia.

O Atlético-GO procurou por volta das 14h15 desta segunda-feira a Delegacia Estadual de Investigações Criminais (Deic) para registrar o desaparecimento do treinador. Segundo a Polícia Civil, equipes já iniciaram as diligências para tentar localizá-lo. O caso é investigado pelo delegado Kleyton Manoel Dias.

Na tarde de sábado (14), o treinador comandou o Dragão na derrota por 1 a 0 para o Gama, no primeiro amistoso da pré-temporada. Conselheiro do Atlético-GO, o coronel da Polícia Militar Wellington de Urzêda Mota contou que, após o amistoso, Cabo foi a uma confraternização com amigos. Ao voltar para casa, ele ligou para o filho por volta de 2h40 e teve uma conversa sobre assuntos da família. Em seguida, as câmeras registraram o treinador saindo de casa.

“Ele saiu no carro dele e, desde então, não temos mais informações. Ele estava sozinho, segundo imagens do circuito de segurança. A gente acha que ele saiu para ir a um local perto porque deixou o telefone carregando e a carteira lá”, disse o coronel ao G1.

De acordo com Urzêda, Cabo não tem conflitos. Ele destaca o comportamento exemplar do técnico. "Ele é um cara que tem hábitos. Ou ele estava no Atlético-GO, ou na igreja ou no apartamento. A vida dele é uma rotina certinha por isso está nos estranhando muito o sumiço dele. Ele não faz uso de drogas, não tem vida dupla. Esperamos que não tenha acontecido nada de ruim", disse o coronel.

Trajetória

O técnico é natural do Rio de Janeiro e tem 50 anos. Cabo chegou ao Atlético em 2016 e comandou o time na conquista do título da Série B do Campeonato Brasileiro. Foram 38 jogos, com 22 vitórias, 10 empates e seis derrotas à frente do Dragão.

O treinador iniciou a carreira de técnico no Bangu, em 2004. Depois, foi auxiliar de Marcos Paquetá na Arábia Saudita por quatro anos e dirigiu uma equipe nos Emirados Árabes. Ele também foi auxiliar técnico de Jorginho e observador técnico de Dunga na primeira passagem dele pela seleção brasileira.

No Brasil, o principal clube dirigido por Marcelo Cabo até então foi o Ceará na Série B de 2016