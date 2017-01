mercado da bola Atleta agenciado por Neymar

é aposta do Santos no ataque

O atacante Arthur Gomes, atleta agenciado por Neymar pai, é a principal aposta de diretoria e comissão técnica do Santos nesta temporada. O atleta iniciou 2017 com o contrato até 2021 e foi titular no jogo-treino contra o Nacional-SP na última terça-feira, no CT Rei Pelé.

Arthur Gomes substituiu Copete, que estava com a seleção colombiana, e se destacou na atividade com assistências e jogadas individuais pela ponta direita.

No entanto, Arthur Gomes disputa uma posição no setor mais concorrente do elenco santista: o ataque. Ricardo Oliveira, Copete, Kayke, Vladimir Hernandez, Rodrigão, Bruno Henrique e Thiago Ribeiro são as opções. O técnico Dorival Júnior ainda utiliza Diego Cardoso e Matheus Nolasco, do time B, durante os treinos.

Arthur Gomes seria hoje a quarta opção de Dorival, que compara a nova revelação santista a Gabigol e Geuvânio, por optar sempre pelo drible e encarar a marcação individual.

A cúpula santista vê muito potencial em Arthur Gomes e acredita que o jogador pode "honrar" a equipe sub-20 do Santos, que coleciona fracassos nos últimos anos, inclusive, a desclassificação precoce na Copa São Paulo de Futebol Júnior.

Arthur Gomes chegou de Uberlândia-MG e morou em uma pousada, onde a sua mãe, Nilda Maria, lavou até o banheiro para poder pagar a hospedagem. No entanto, a história do atleta mudou quando ele foi convidado para participar de um jogo beneficente em sua cidade. Neymar estava lá.

E sua mãe resolver iniciar contato com a família Neymar naquele dia. A sorte de Arthur Gomes mudou a partir do momento em que ele assinou contrato com a NN Consultoria.

Promovido ao elenco principal no ano passado, Arthur Gomes teve duas oportunidades. Ele se destacou alguns minutos da vitória santista por 2 a 1 diante da Ponte Preta, no Moisés Lucarelli, no dia 6 de novembro, e na derrota para o Flamengo por 2 a 0, no Maracanã, no dia 27 de novembro.