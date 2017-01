REFORÇO Atacante de Três Lagoas fecha com o Sport Clube de Recife

O atacante três-lagoense, Leandro Marcos Pereira, foi contratado como reforço pelo Sport Clube de Recife. A notícia foi dada pelo próprio jogador de futebol em suas redes sociais e foi confirmada hoje pela diretoria do Clube.

Pereira foi campeão brasileiro pelo Palmeiras em 2016 e pertence ao Clube Brugge da Bélgica, foi emprestado ao Sport Clube até junho do ano que vem.

“É com enorme orgulho que eu assinei contrato hoje com o Maior do Nordeste e sinto que é um passo importante na minha carreira. O Sport tem a tradição e a camisa pesada de um clube que carrega em sua história o título de Campeão Brasileiro de 1987 e que sempre foi representado por grandes craques”, escreveu em sua página.