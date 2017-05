INGLÊS Arsenal ganha e derruba invencibilidade de 25 jogos do Manchester United

Está certo que foram 14 empates, mas o Manchester United não sabia o que era perder desde outubro do ano passado. A sequência acabou neste domingo quando o time foi batido pelo Arsenal por 2 a 0 em Londres. O time vencedor foi superior durante toda a partida dominando a posse de bola jogando bastante no campo de ataque.

Mesmo com os donos da casa martelando o primeiro tempo inteiro, o gol saiu somente depois do intervalo e de maneira torta. Xhaka bateu de muito longe, a bola desviou em um atleta do Manchester United e encobriu o goleiro De Ge aos 8 minutos do segundo tempo.

O Arsenal demorou muito a abrir o placar e depois fez um gol atrás do outro. Passados três minutos Welbeck fez valer a lei do ex. Ele estava na pequena área ao escorar de cabeça um cruzamento da direita. A bola raspou o travessão antes de entrar.

Com a vitória o Arsenal esquentou a briga pela vaga na Liga dos Campeões. O time continua em quinto, mas chegou aos 63 pontos, dois a menos do que o Manchester United. A diferença é que a equipe de Londres tem uma partida a menos.

Outro destaque foi o clima amistoso entre José Mourinho e Arsène Wenger. Os dois treinadores trocaram farpas em várias ocasiões e fizeram declarações desmerecendo o companheiro de trabalho. Mas antes do apito final trocaram um aperto de mãos.