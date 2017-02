REDES SOCIAIS Após vazamento, Haas lança

carro de maneira oficial

As primeiras imagens do novo carro da Haas frequentaram as redes sociais neste sábado, depois da realização de um dia de filmagens em Barcelona. Neste domingo, o time de Gene Haas divulgou imagens do novo modelo de forma oficial.

O novo visual conta com mais cinza, além da barbatana, característica que a maioria das equipes adotaram antes do início dos testes de pré-temporada.

A Haas teve um bom começo na F1, quando Romain Grosjean conseguiu estar entre os seis primeiros nas duas primeiras etapas de 2016. Mas não conseguiu manter o ímpeto, decidindo mudar o foco para a preparação do carro deste ano.

Grosjean continua em 2017, ao lado de Kevin Magnussen, que substitui Esteban Gutierrez.