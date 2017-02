Luta Após superar aneurisma, lutador finaliza rival no Premium Fight Adilson Junior liquidou Diógenes “Besouro Pai” com um mata-leão no segundo round

21 FEV 2017 Por Combate 08h:53

Adilson Junior finalizou Diógenes Costa “Besouro Pai” com um mata-leão no segundo round da luta - Leco Alves/divulgação Saiba Mais Georges S. Pierre volta ao UFC após mais de 3 anos parado Depois de superar um aneurisma cerebral, o peso-galo Adilson Junior conquistou mais um triunfo, na última sexta-feira. O paulista finalizou Diógenes Costa "Besouro Pai" com um mata-leão, no segundo round, em luta válida pelo Premium Fight Championship, que aconteceu em Paulínia. Dono de um cartel de seis vitórias e duas derrotas, Adilson não lutava desde 2014, quando foi superado por Arthur Oliveira, no Talent MMA, por decisão. Em 2015, o lutador precisou passar por intervenção cirúrgica para remover o aneurisma.



Todos os lutadores que saíram do cage vitoriosos na oitava edição do Premium Fight Championship garantiram vaga no próximo Max Fight, ainda sem data e locais definidos.

