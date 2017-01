DE VOLTA AO TRABALHO Após recesso, Neymar retorna à Espanha para se reapresentar ao Barcelona

Após duas semanas de sol e praia no Brasil, Neymar está de volta à Espanha para se reapresentar ao Barcelona. O craque brasileiro foi o primeiro integrante do trio MSN, que teve o período de recesso prolongado, a retornar e desembarcou na Europa na madrugada desta segunda, informou o diário catalão "Sport".

Neymar aproveitou seus últimos dias de descanso em Mangaratiba, onde comprou uma casa no ano passado, antes de retornar à Espanha. O atacante passou o domingo ao lado de Bruna Marquezine, Angélica, Luciano Huck, Gabriel Medina, Thiaguinho, Bruninho, entre outros, incluindo uma praia com direito a roda de altinho no fim da tarde.

Segundo o jornal "Mundo Deportivo", o trio, além do volante Mascherano, se reapresenta ao técnico Luis Enrique na tarde desta segunda já para treinar. O primeiro compromisso da equipe no ano será na quinta contra o Athletic Bilbao pelas oitavas de final da Copa do Rei.