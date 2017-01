Futebol Após questionar Neymar, imprensa espanhola exalta boa fase do brasileiro

Só dá Neymar nas manchetes catalãs neste sábado. Após fazer as pazes com os gols, o craque brasileiro virou destaque nos principais jornais de Barcelona, "Sport" e "Mundo Deportivo", que exaltam o crescimento do atacante brasileiro após um momento conturbado. Até mesmo o "Marca", diário de Madri que recentemente virou alvo do camisa 11 por conta de uma manchete que o criticava, avalia em seu site que ele "recuperou a sua melhor versão".

O "Mundo "Deportivo" destaca o crescimento de Neymar em 2017, dizendo que o brasileiro entrou neste ano "mais pilhado e com o faro de gol renovado". Além disso, informa que o brasileiro sofreu mais pênaltis que Cristiano Ronaldo desde que iniciou a sua trajetória no Campeonato Espanhol: 19 x 13.

Já o "Sport" afirma: "Ney está de volta". Segundo o jornal catalão, o brasileiro recuperou o seu protagonismo no Barcelona, deixou a má impressão para trás e está novamente com a pontaria afiada.

Rumo a Madri, o "Marca" segue na mesma linha e diz que as coisas mudaram para o brasileiro, após dizer que a diferença entre e seus companheiros de MSN era "gritante".

- Não era o mesmo de outras temporadas, sobretudo quando se via a sua quantidade de gols - avaliou o jornal, que diz essa percepção mudou com as atuações neste ano, em especial com as atuações nos recentes compromissos pela Copa do Rei.