FUTEBOL Após fracasso da sub-20, CBF demite coordenador e Micale está ameaçado

Três dias após a seleção brasileira não conseguir uma vaga no Mundial Sub-20, a CBF demitiu nesta terça-feira o coordenador de suas categorias de base, Erasmo Damiani. O técnico Rogério Micale, que comandou a garotada no Sul-Americano da categoria e foi campeão olímpico no ano passado, pode ter o mesmo destino.

Os novos profissionais serão indicados por Edu Gaspar, coordenador da seleção principal que está na Europa, ao lado de Tite, observando jogadores para a próxima convocação.

O presidente da entidade, Marco Polo del Nero, teve uma reunião com Damiani nesta terça e comunicou sua decisão ao coordenador. O futuro de Micale será definido em breve: o treinador está em Mônaco representando a CBF no Prêmio Laureus, já que a seleção olímpica concorreu ao prêmio de melhor equipe de 2016 – perdeu para o Chicago Cubs, campeão no beisebol. Assim que voltar ao Brasil, o técnico será chamado para conversar com Del Nero.

Segundo o GloboEsporte.com apurou, o pensamento de Del Nero no momento também é para demitir Micale, mas pessoas próximas ao presidente não descartam uma mudança de ideia até o retorno do técnico ao país.

A CBF contratou Damiani em fevereiro de 2015. Naquela época, Alexandre Gallo acumulava funções de técnico e coordenador das categorias de base. Damiani estava no Palmeiras e havia passado também por Atlético-PR e Figueirense. Em dezembro do ano passado, ele recusou uma proposta do Cruzeiro para continuar na seleção brasileira.

Já Micale chegou à CBF em maio de 2015, às vésperas do Mundial Sub-20, onde teve que treinar a seleção convocada por Gallo, demitido de vez. O sucessor levou o Brasil ao segundo lugar na Nova Zelândia, perdendo a final para a Sérvia. Após a demissão de Dunga na equipe principal, Micale assumiu também a missão de treinar a seleção nos Jogos Olímpicos do Rio, quando conseguiu a inédita medalha de ouro do Brasil no futebol.

Após o sucesso na Rio 2016, Micale renovou contrato com a CBF para o ciclo olímpico de 2020 e recusou propostas de clubes. Porém, o sucesso da medalha de ouro pode não segurar o técnico no cargo após o fracasso com a sub-20.

No último sábado, o Brasil ficou no 0 a 0 com a Colômbia, pela rodada final do hexagonal decisivo, e acabou em quinto lugar do Sul-Americano Sub-20, no Equador. Assim, ficou fora do Mundial da categoria, já que os quatro primeiros colocados garantiam vaga (Uruguai, Equador, Venezuela e Argentina).