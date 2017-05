SURFE Após dois dias de ondas ruins, etapa de surfe de Saquarema é retomada

Após dois dias de interrupção das provas devido às condições impropícias para a prática do surfe, a etapa de Saquarema do Mundial de surfe foi retomada nesta sexta-feira (12).

A partir das 7h da manhã serão disputadas as baterias restantes da segunda rodada, a de repescagem. Ainda é possível que a terceira rodada tenha início no meio da tarde.



Nesta sexta-feira (12) brigarão por uma vaga na terceira fase os brasileiros Jadson André, Caio Ibelli, Miguel Pupo e Wiggolly Dantas. Caso eles não vençam suas baterias, eles estarão eliminados desta etapa do Circuito Mundial. Adriano de Souza (Mineirinho), Gabriel Medina, Ian Gouveia e Yago Dora já garantiram classificação à terceira rodada.



A brasileira Silvana Lima também disputará a bateria de repescagem nesta sexta-feira (12).