SANTOS x CORITIBA Após derrota, Vanderlei brilha e Santos vence Coritiba por 1 a 0

Nem parecia que o Santos estava dentro da Vila Belmiro na tarde deste sábado (20). O time de Dorival Júnior jogou mal, viu o Coritiba criar inúmeras chances ao longo da partida, mas contou com tarde inspirada de Vanderlei -que até pegou um pênalti nos acréscimos- e, com um 'gol achado' logo após o apito inicial, venceu a equipe paranaense pelo placar de 1 a 0, em duelo válido pela segunda rodada do Brasileirão.

É a primeira vitória do Santos no Campeonato Brasileiro. Na estreia, o time foi derrotado pelo Fluminense fora de casa. Já o Coritiba faz o contrário: depois de golear o Atlético-GO (4 a 1) na estreia, sofre a sua primeira derrota na competição nacional.



Antes de voltar a entrar em campo pelo Brasileirão, contra o Cruzeiro, dia 28, o Santos tem compromisso pela Libertadores já na próxima terça-feira (23), quando recebe o Sporting Cristal na Vila Belmiro, pela última rodada da fase de grupos. Já classificado, o time do litoral paulista precisa da vitória para confirmar o primeiro lugar da chave sem depender do resultado do outro jogo.



Já o Coritiba terá a semana inteira livre até a próxima partida, contra o Vitória, na Fonte Nova, dia 27 (domingo), pela terceira rodada do Campeonato Brasileiro.