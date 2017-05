UFC Após derrota, Cigano dependerá de Werdum para voltar a sonhar com cinturão

Que a derrota em uma luta de cinturão deixe qualquer um em situação difícil no UFC não é surpresa para ninguém. Mas no caso de Junior Cigano, o cenário se mostra ainda mais complexo.

Para conseguir uma nova chance de disputar o título dos pesos pesados em um futuro próximo, Cigano só tem um caminho no atual cenário: torcer para que Fabrício Werdum se torne o novo campeão.



Dos lutadores que estão no topo da divisão dos pesados do UFC, o gaúcho é o único contra quem Cigano leva vantagem no retrospecto. E mais: Werdum nunca escondeu que tem aquela derrota de 2008 engasgada.



Caso Werdum perca para Alistair Overeem e deixe escapar a chance de encarar o norte-americano Stipe Miocic pelo título, a situação se complica ainda mais para Cigano.



Além do atual campeão, que nocauteou o catarinense no primeiro round do UFC 211, os outros tops da divisão têm retrospectos recentes positivos contra Cigano: Cain Velásquez foi bastante superior nas duas últimas lutas contra o brasileiro, e Overeem o nocauteou há menos de dois anos, em uma das piores exibições recentes de Cigano.



Aos 33 anos e derrotado mais uma vez em uma luta de cinturão, Cigano não tem outra escolha a não ser voltar ao caminho das vitórias e torcer para que Werdum recupere o cinturão dos pesados.