GP Após acidente com Williams, Massa fica fora do segundo treino da Bélgica

O final de semana do GP da Bélgica não começou bem para Felipe Massa: logo em sua primeira ida à pista, o piloto bateu sua Williams e danificou o chassi. Mesmo correndo contra o tempo, a equipe não conseguiu consertar o carro a tempo e o brasileiro ficou de fora também da segunda sessão de treinos livres em Spa-Francorchamps.

A Williams explicou que, embora a Federação Internacional de Automobilismo tenha checado o carro e dado a confirmação para que ele voltasse à pista, os mecânicos não conseguiram finalizar a troca de chassi a tempo.



A primeira sessão de treinos livres começou com um forte acidente de Felipe Massa, que perdeu sua Williams na saída da Les Combes e bateu de maneira forte contra o muro, em seu retorno às pistas depois de ficar de fora do GP da Hungria por problemas de saúde.



Como os sensores da Williams apontaram um impacto de 10 vezes a força da gravidade, o carro médico foi à pista para levar o brasileiro diretamente ao centro médico, mas ele logo foi liberado e passou o restante da sessão no motorhome da equipe. Massa não chegou a marcar tempo.

Kimi Raikkonen fez o melhor tempo no primeiro treino livre.