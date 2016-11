LUTO NO FUTEBOL Após acidente com Chapecoense, final da Copa do Brasil é remarcada para dia 7

A segunda partida da final da Copa do Brasil, que seria disputada amanhã (30), acontecerá na quarta-feira da próxima semana, dia 7 de dezembro. A nova data foi confirmada pela Confederação Brasileira de Futebol (CBF), horas depois de anunciar que o confronto entre Grêmio e Atlético-MG seria adiado, devido ao acidente aéreo com a delegação da Chapecoense.

A Chapecoense entraria em campo amanhã (30) em Medellín (Colômbia) para o primeiro confronto da final da Copa Sul-Americana, contra o Atlético Nacional. A viagem em voo comercial terminou com um acidente nesta madrugada (29). Estavam a bordo 81 pessoas, sendo 72 passageiros e nove tripulantes. Há confirmação de ao menos 70 mortos, incluindo jogadores, integrantes da comissão técnica, dirigentes esportivos e jornalistas.

Os dirigentes de Grêmio e Atlético-MG concordaram que não haveria clima para realização da partida de amanhã. "Com a tragédia acontecida, não há nenhum sentido na realização do jogo amanhã, diante do Grêmio. Solidariedade e respeito acima de tudo", publicou nas redes sociais Daniel Nepomuceno, presidente do clube mineiro.

O Grêmio foi um dos primeiros times a substituir seu símbolo nas redes sociais pelo escudo da equipe catarinense, iniciativa que vem sendo tomada por diversos clubes. "Chape, estamos contigo! Manifestamos nossa solidariedade neste momento de tristeza", registra uma postagem do clube gaúcho.

A partida adiada definirá o campeão da Copa do Brasil. No primeiro jogo, disputado em Belo Horizonte, o Grêmio venceu por 3 a 1 e agora pode perder por até um gol de diferença que ficará com o título. Caso perca por dois gols, a decisão será por pênaltis.

Além de confirmar a nova data da partida, a entidade esportiva também anunciou que os jogos da última rodada do Campeonato Brasileiro, que ocorreriam no domingo (4), foram alterados para o dia 11. A Chapecoense enfrentaria o Atlético-MG, e ainda há incertezas em torno da realização deste jogo.

Sul-americana

A Confederação Sul-Americana de Futebol (Conmebol) emitiu comunicado suspendendo a decisão até um novo aviso. Em nota publicada em sua página oficial, o Atlético Nacional pede que a Chapecoense seja declarada campeã. "De nossa parte e para sempre, Chapecoense campeã da Copa Sul-Americana 2016", encerra o texto após homenagear as vítimas.