FUTEBOL Animado com possível acordo, atacante do Lanús pode ir de graça ao Cruzeiro

Lautaro Acosta quer defender as cores do Cruzeiro em 2018. Às vésperas da partida de ida da final da Copa Libertadores, o atacante disse a amigos que está empolgado com a possível transferência para a Toca da Raposa II.

Hospedado no Hotel Deville Prime Porto Alegre, a 6 km da Arena do Grêmio, o jogador confidenciou a pessoas próximas que tem uma negociação em curso com o clube mineiro. Ele não esconde que a intenção é se mudar para Belo Horizonte na próxima temporada.



Com contrato até junho de 2018, o atleta foi sugerido a Itair Machado, vice de futebol da futura gestão, e Wagner Pires de Sá, presidente eleito. A dupla, no entanto, se reunirá com Mano Menezes nesta quarta-feira (22) para receber uma posição do comandante. Caso ele aprove a indicação, a diretoria avançará na negociação.



A ideia dos agentes de Acosta é negociá-lo de forma gratuita em janeiro, mesmo que o contrato do jogador com o Lanús se encerre somente seis meses mais tarde. Os representantes do jogador traçam um plano semelhante ao usado pelo Cruzeiro para tirar Lucas Romero do Vélez Sarsfield, também da Argentina, em fevereiro de 2016.



O intuito, portanto, é dividir o percentual do atacante de 29 anos entre Cruzeiro e Lanús -eles teriam 50% dos direitos econômicos cada. Em um eventual negócio, os argentinos ainda teriam um percentual relevante de Acosta. O clube que disputa a final da Copa Libertadores da América com o Grêmio não apresenta restrições ao negócio nestes moldes.



Autor de um gol em oito jogos da atual temporada, Lautaro Acosta atua em três posições do ataque. Ele joga pelos dois lados do gramado e também desempenha a função de centroavante.