UFC Anderson diz que nunca pensou em luta contra Jones: "Irmão mais novo" Ex-campeão peso-médio do Ultimate, no entanto, lamenta que superluta contra Georges Saint Pierre não tenha acontecido

Anderson Silva reinou durante anos no peso-médio do UFC. E, na época, quando não havia adversário capaz de destroná-lo, surgiu a possibilidade de Spider enfrentar os campeões tão dominantes quanto ele em superlutas: Georges St-Pierre, dono do peso-meio-médio, e Jon Jones, imbatível no meio-pesado.

Anderson Silva, em entrevista ao Canal Combate, afirma que não cogitou enfrentar "Bones", a quem se refere como irmão mais novo. No entanto, o brasileiro lamenta que o duelo com GSP não tenha acontecido - e esteja praticamente descartado, afinal, o canadense se afastou do esporte por tempo indeterminado em 2013.

- A luta contra o Jon Jones nunca ventilamos, porque ele é um amigo, a quem tenho um carinho muito grande. É como se fosse meu irmão mais novo. O GSP tem os motivos dele para não continuar lutando. Ficou no ar essa coisa de lutarmos. É uma pena, porque seria um espetáculo imensurável para os fãs de MMA. Não aconteceu. O futuro ainda é promissor para o esporte, para mim e para todos os atletas que se apresentam no UFC. Vamos aguardar os próximos capítulos.

Se as superlutas acontecerão ou não, o tempo poderá dizer. O fato é que neste sábado, em Nova York, no UFC 208, Anderson Silva enfrenta Derek Brunson, pelo peso-médio, para reencontrar a vitória, que não vem desde 2012. Para isso, ele conta com dois "reforços": seus filhos Gabriel e Kalyl.

- O Gabriel treina, tem uma visão diferenciada em relação ao Kalyl. É legal estar com os meus dois filhos me acompanhando. Nas últimas três lutas que fiz eles estavam comigo. É bacana, um momento que estão absorvendo um pouco mais desse mundo e vivendo uma experiência que levarão para o resto da vida deles.

O Combate transmite o UFC 208 ao vivo e na íntegra com exclusividade no próximo sábado a partir de 21h30 (horário de Brasília). O Combate.com acompanha em Tempo Real no mesmo horário, incluindo vídeo ao vivo das duas primeiras lutas do card preliminar. Na sexta-feira, site e canal transmitem a pesagem cerimonial do evento em vídeo ao vivo às 21h. Confira o card completo:

UFC 208

11 de fevereiro, no Brooklyn (EUA)

CARD PRINCIPAL (a partir de 1h, horário de Brasília):

Peso-pena: Holly Holm x Germaine De Randamie

Peso-médio: Anderson Silva x Derek Brunson

Peso-médio: Ronaldo Jacaré x Tim Boestch

Peso-meio-pesado: Glover Teixeira x Jared Cannonier

Peso-leve: Dustin Poirier x Jim Miller

CARD PRELIMINAR (a partir de 21h30, horário de Brasília):

Peso-meio-médio: Randy Brown x Belal Muhammad

Peso-mosca: Wilson Reis x Yuta Sasaki

Peso-leve: Nik Lentz x Islam Makhachev

Peso-mosca: Ian McCall x Jarred Brooks

Peso-pesado: Marcin Tybura x Justin Willis

Peso-médio: Ryan LaFlare x Roan Jucão

Peso-pena: Rick Glenn x Phillipe Nover