UFC Amanda Nunes e Jhenny Andrade são premiadas com o “Oscar do MMA” Brasileiras são eleitas "lutadora do ano" e "ring girl do ano" no World MMA Awards

3 MAR 2017 Por Combate 08h:33

Jhenny Andrade faz seu discurso de agradecimento no World MMA Awards - Evelyn Rodrigues) Saiba Mais Ultimate muda planos e luta entre Demian e Masvidal será no UFC 211 Campeã peso-galo do UFC,Amanda Nunes foi eleita “lutadora do ano” no World MMA Awards 2017, prêmio que é considerado o “Oscar” do esporte. A baiana não pôde comparecer ao evento, mas enviou um vídeo agradecendo o apoio dos fãs. Promovida pela revista "Fighters Only", a premiação elegeu os melhores de 2016 em 22 categorias, através de votação popular pela internet. Além de Amanda, outros quatro brasileiros concorreram aos prêmios da noite, incluindo Jhenny Andrade. Única brasileira indicada ao troféu de melhor ring girl na história da premiação, a loura recebeu a estatueta emocionada depois de desbancar as americanas Arianny Celeste e Brittney Palmer, titulares do UFC e vencedoras dos anos anteriores. - Brasil, isso é pra vocês! Estou muito feliz, muito! Vou levar esse troféu para Fortaleza para celebrar com vocês! - discursou Jhenny.

