AUTOMOBILISMO Alonso empolga a Indy e diz que quer troféu das 500 Milhas

A primeira experiência de Fernando Alonso pilotando um carro de Fórmula Indy em Indianápolis foi avaliada de forma bastante positiva tanto pelo próprio piloto, quanto por sua equipe nas 500 Milhas, a Andretti. Equipe, aliás, que está entre as melhores da categoria e ajudou outro estreante, Alex Rossi, a vencer a prova ano passado. A pergunta, então, torna-se inevitável: será que Alonso pode vencer uma das provas mais tradicionais do automobilismo logo em sua primeira tentativa?

"Houve alguns exemplos de estreantes vencendo mas, para isso acontecer, tudo tem de dar certo para você, tudo tem de acontecer na hora certa", avaliou o bicampeão da Fórmula 1, ouvido pelo UOL Esporte.



"É muito difícil prever porque a corrida é muito longa. Há alguns anos, teve quem conseguiu ganhar mesmo perdendo duas voltas no início da prova. São vários os fatores que estão fora do controle do piloto".



De fato, as 500 Milhas são bastante diferentes do ambiente da Fórmula 1, ao qual Alonso está acostumado: em provas tão longas e em ovais, é preciso mais do que um conjunto "carro + piloto" forte para vencer.



"Estou pronto para curtir a experiência, o clima e ser competitivo. Vencer ou não é uma questão de ter todos os fatores externos a seu favor. Se você for lento, mesmo com todos esses fatores, você vai perder a corrida. Então estarei contente se for competitivo e, a partir daí, qualquer resultado será bem-vindo. Mas já vi o troféu, e ele é bem grande, eu gostei, e seria bom tê-lo!".



Mas o chefe da Andretti, o experiente Michael Andretti, que será o estrategista de Alonso na prova, alerta: é melhor o espanhol evitar pensar em vitória desde já, pois isso só pode atrapalhar.



"O jeito dele se certificar que ele pode vencer é não estar confiante disso", afirmou o chefe da equipe de Alonso na Indy. "Devemos continuar pensando, 'o que podemos fazer?', 'o que poderia nos parar?'".



Até quem já venceu as 500 Milhas -e por três vezes, como é o caso de Dario Franchitti- reforça o alerta: "Em termos de talento, ele pode conseguir? Absolutamente", defendeu o escocês. "Mas a inexperiência pode ser difícil. Se aparece uma bandeira amarela com 20 a 25 voltas para final e todos colocarem pneus novos, todas as apostas ficam abertas".



Alonso está atualmente na Espanha, onde disputa a quinta etapa da temporada da Fórmula 1 neste final de semana. Porém, no domingo logo após a prova, o espanhol pega um jato particular com os chefes da McLaren para Indianápolis, onde participa dos treinos a partir da segunda-feira (15). A classificação será já no final de semana seguinte e a corrida, dia 28 de maio.