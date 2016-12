SOBREVIVENTE Alan Ruschel afirma que Jackson Follmann salvou sua vida no voo

O primeiro jogador da Chapecoense a voltar para casa, Alan Ruschel, lembrou do acidente em Medellín e como o goleiro Jackson Follmann, também sobrevivente, o salvou drante a viagem. Em entrevista ao Fantástico, da TV Globo, o atleta ficou bastante emocionado ao lembrar do amigo Danilo.



"Feliz por estar vivo. Mistura de sentimentos. Estou feliz por poder estar perto de quem eu gosto, vivo, por poder estar andando. E ao mesmo tempo tem sensação de perda, perdi muitos amigos. Danilo era um cara muito próximo. Ele e o Follmann", disse Ruschel.



"Sempre tem outro que tu se aproxima mais. E o Danilo era um cara que há dois finais de semana, a gente tinha ido passear, eu, minha noiva, a noiva dele, o filhinho. Essa semana a mulher dele colocou uma foto pedindo para eu tomar conta dela e do filhinho dela", completou o jogador enquanto chorava.



Ao falar de Follmann, que está no hospital se recuperando das lesões do acidente, o lateral lembrou que sua vida foi salva pelo goleiro. "Nas três últimas poltronas. Eu lembro que olhei para o Follmann, o Follmann me chama de Rato, e falou: 'senta aqui'. Por ser ele, a gente se conhece desde 2007, sai do lugar e fui sentar com o Follmann. Ele estava salvando minha vida", relembrou.



Segundo o jogador, sua volta aos gramados deverá aproximadamente uns seis meses. Três para calcificar a coluna e o restante para recuperar a massa muscular.