Mundial de Surfe Adriano de Souza retorna às suas origens em documentário inédito

Campeão do Rio Pro em Saquarema, nesta quarta-feira, e campeão mundial em 2015, Adriano de Souza teve a sua trajetória contada na série "Ride to the Roots". Desde a primeira prancha, dada de presente por seu irmão quando o futuro campeão tinha 8 anos, até o ápice após de dez anos de carreira profissional.

O episódio da série conta a infância do campeão mundial de 2015 em um bairro pobre do Guarujá, as viagens, o pedido de casamento à namorada, a mudança para Florianópolis, a perda do amigo Ricardo dos Santos, o Ricardinho, entre outros momentos importantes. Mineirinho revisita lugares que fizeram parte de sua história, como o Guarujá, a Guarda do Embaú e Florianópolis, onde mora.

- Se não fosse por minhas raízes, eu com certeza não estaria aqui. Tudo que sei da vida, veio dali – disse.

Em 2015, Adriano passou mais de 200 dias do ano se dedicando aos treinamentos para alcançar seu objetivo de ser campeão mundial. Preparação física, treinos na água e escolha de pranchas também estão presentes no programa, representando o lado esportivo e profissional da trajetória do surfista.

O episódio sobre Adriano de Souza, assim como o resto da série, está disponível com legendas em português na Red Bull TV.