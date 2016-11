Mercado Acerto com Roger complica, e Abel Braga está perto de retorno ao Flu

Roger Machado era a prioridade de Pedro Abad, presidente eleito do Fluminense. Porém, o ex-treinador do Grêmio encaminhou acerto com o Atlético-MG. Desta forma, o novo mandatário do Tricolou buscou alternativas. Abel Braga é o comandante com negociação mais avançada e está perto de acertar o retorno ao clube. Cuca, cuja situação está indefinida no Palmeiras, também é analisado pelos dirigentes que irão comandar o time das Laranjeiras a partir de 2017.

Mesmo com as tratativas, Abad negou a possibilidade de anunciar o novo treinador do Flu nesta quarta-feira. Disse não haver prazo. E não mostrou incômodo com o fato de Roger estar perto do Galo - o treinador terá reunião nesta tarde em Belo Horizonte.

- Até agora, não (não houve acerto). Nem com Abel e nem com nenhum outro. Estamos conversando com alguns treinadores e avaliando para tomar a decisão. Não haverá nenhum anúncio hoje (quarta-feira). Há uma série de questões envolvidas e, portanto, o melhor é não comentar muito - disse Pedro Abad.

Abel, que está livre no mercado desde que deixou o Al-Jazira, dos Emirados Árabes Unidos, despertou interesse de Celso Barros e Mário Bittencourt, candidatos derrotados no pleito de sábado. Campeão carioca em 2005 e 2012 e brasileiro em 2012, o treinador tem duas passagens pelo Tricolor. Soma 217 jogos e aproveitamento de 59,2%.

Atual campeão nacional pelo Palmeiras, Cuca decidiu não renovar com o time paulista. Por questões particulares, a ideia dele é não trabalhar no primeiro semestre de 2017. Dirigentes do Flu avaliam a situação.

Abad também tenta definir a estrutura do futebol. Após a saída de Jorge Macedo, demitido nesta quarta, procura fechar a contratação de novos dirigentes. Por ora, o único certo é Marcelo Teixeira, então diretor da base tricolor.