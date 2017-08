Eliminatórias "A Copa do Mundo definitivamente começou", diz Tite

O treinador Tite foi o primeiro membro da comissão técnica a chegar neste domingo (27) no hotel onde a seleção brasileira ficará hospedada em Porto Alegre para o duelo contra o Equador, marcado para quinta-feira (31), às 21h45, na Arena do Grêmio, pelas eliminatórias sul-americanas da Copa do Mundo-2018.

Logo depois, Taffarel, preparador de goleiros da seleção, também chegou ao local. O goleiro do tetracampeonato mora perto do hotel.

"A Copa do Mundo definitivamente começou", disse Tite, que comentou sobre o período sem jogos oficiais. A equipe havia jogado pela última vez no torneio em 28 de março, quando venceu o Paraguai por 3 a 0.

Em junho, a seleção fez dois amistosos: perdeu para a Argentina e venceu a Austrália. "Estou ainda me acostumando, a interrupção ela é muito grande e o cara fica acelerado para aproveitar todo tempo disponível para que a gente consolide cada vez mais", acrescentou.

O primeiro jogador a chegar ao hotel foi o zagueiro Miranda, da Inter de Milão. Na sequência, chegaram Cássio, Fagner e Luan.

O goleiro Alison, da Roma, já está no Rio Grande do Sul, mas vai passar a noite com a família em Novo Hamburgo, sua cidade natal. Ele e o restante da delegação chega em Porto Alegre nesta segunda-feira (28).

A seleção brasileira fará seu primeiro treino na cidade nesta segunda-feira (28). A atividade será realizada às 15h30, no CT do Grêmio. O meio-campista Giuliano e o atacante Taison se apresentam no final da tarde e não vão participar do treinamento.

A equipe só estará completa na terça-feira (29), quando está prevista a chegada do volante Casemiro e do lateral esquerdo Marcelo, do Real Madrid, e do atacante Firmino, do Liverpool.

Já classificada para a Copa do Mundo, a seleção brasileira lidera as eliminatórias sul-americanas com 33 pontos. O Equador é o sexto colocado com 20 pontos -dois a menos do que a Argentina, quinta colocada, que no domingo (27) disputou a repescagem para o Mundial.