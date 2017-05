PESQUISA Vendas de etanol caem 16,6% nas usinas, aponta Unica União da Indústria de Cana-de-Açúcar informou que queda era prevista

A comercialização de etanol pelas usinas e destilarias do Centro-Sul do Brasil em abril caiu 16,66%, segundo a Unica, na comparação com igual período do ano passado, para 1,728 bilhão de litros, dos quais 1,619 bilhão de litros para o mercado interno e 109,043 milhões de litros para o externo.

O mês passado foi o primeiro da safra 2017/18. O volume comercializado de etanol anidro, misturado em até 27% à gasolina, atingiu 661,74 milhões de litros em abril, retração de 19,34% sobre abril de 2016 e de 26,04% relativamente a março de 2017.

No caso do hidratado, utilizado diretamente no tanque dos veículos, as usinas do Centro-Sul venderam 956,96 milhões de litros em abril de 2017 (queda de 19,65% sobre o mesmo mês do último ano).

A União da Indústria de Cana-de-Açúcar (Unica) explica que essa redução nas vendas de etanol anidro, quando comparadas com o volume apurado para março de 2017, já era prevista.