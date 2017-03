NOVOS Venda de veículos recua 15,8% em Mato Grosso do Sul, indica Fenabrave No segmento apenas de automóveis foram 1.552 unidades vendidas

As vendas de veículos novos em Mato Grosso do Sul recuaram 15,8% em fevereiro em relação ao mesmo período do ano passado. De acordo com a os dados da Federação Nacional de Revenda de Veículos (Fenabrave) foram comercializados 3.139 unidades , diante de 3.732 em fevereiro de 2016.

No segmento apenas de automóveis foram 1.552 unidades vendidas, decréscimo de 12,76% no mês.

Já a comercialização de motocicletas recuou 31,6% com 865 motos novos, contra 1.266 em 2016. O setor de veículos pesados registrou redução de 53% nos caminhões com apenas 23 unidades contra 49 em fevereiro do ano passado. No acumulado do ano o recuo nas vendas ficou em 10,8%.

CAPITAL

Na Capital,o índice de negócios em concessionárias foi de -6,25% em fevereiro diante do ano passado. Foram negociados 1486 unidades, enquanto 1.585 saíram das revendas no mesmo mês do de 2016. As vendas de motos por sua vez, caíram 9,4% com a negociação de 401 unidades, enquanto em 2016 o volume atingia 443.

De acordo com o levantamento realizado pela Fenabrave – Federação Nacional da Distribuição de Veículos Automotores, os emplacamentos de todos os segmentos somados (automóveis, comerciais leves, caminhões, ônibus, motocicletas, implementos rodoviários e outros veículos) apresentaram queda de 8,57% no mês de fevereiro, no comparativo com janeiro. Ao todo, foram emplacadas 204.938 unidades no segundo mês de 2017, ante as 224.138 registradas no mês anterior.

BRASIL

Na comparação dos acumulados de 2016 e 2017, o mercado automotivo retraiu 14,88%. Foram emplacadas 429.076 unidades nos dois primeiros meses deste ano, contra 504.067 no mesmo período de 2016. Ao comparar fevereiro deste ano com o mesmo mês do ano passado, a queda foi de 15,72%. Conforme os dados, os segmentos de automóveis e comerciais leves, somados, também tiveram queda no acumulado do ano, com uma redução de 5,42% sobre o ano passado.