EM QUEDA Venda de veículos novos cai 5,58% no mês de janeiro em Mato Grosso do Sul No ano passado, setor fechou com queda de 21,09%

Depois de encerrar o ano passado com queda de 21,09% nas vendas, o setor de veículos novos em Mato Grosso do Sul não dá sinais de melhora para 2017. O primeiro mês deste ano registrou 3.401 unidades vendidas, o que representou redução de 5,58% em relação a janeiro de 2016, quando foram 3.602 negociações.

Quando o desempenho de janeiro é comparado ao resultado de dezembro de 2016, a queda é ainda maior, de 20,83%. Foram 4.296 unidades comercializadas no último mês do ano passado. Os dados são do levantamento divulgado pela Federação Nacional da Distribuição de Veículos Automotores (Fenabrave).

Comparando o resultado de janeiro dos dois anos, o pior desempenho foi para o segmento de motos, com queda de 19,37%. No primeiro mês de 2016 foram vendidas 1.151 motos, enquanto que no mesmo período deste ano foram apenas 928 unidades comercializadas. Já a melhor variação entre os segmentos pesquisados foi para as vendas de veículos comerciais leves, com aumento de 31,07%, passando de 383 para 502 unidades vendidas.

CAPITAL

Em Campo Grande, a variação negativa é quase a mesma do Estado em relação ao desempenho de janeiro comparado com dezembro, com queda de 20,08%. Foram 1.692 unidades neste ano, enquanto que no último mês do ano passado a comercialização alcançou 2.117 unidades.

Em meio aos resultados negativos, a boa notícia é que a Capital alcançou alta de 4,38% nas vendas em janeiro deste ano em relação ao mesmo mês do ano passado, quando foram 1.621 veículos comercializados.