QUALIFICAÇÃO Veja cursos online gratuitos para incrementar currículo e conquistar emprego

Se a ideia é transformar a crise econômica em oportunidade, investir em qualificação profissional está no topo da lista das melhores decisões para se tomar ainda neste primeiro bimestre de 2017, com ajuda da web e sem custo. Navegando pela internet, é possível encontrar boa oferta de cursos que vão da iniciação profissional ao ensino superior, com horários flexíveis para o aluno e sem que seja preciso desembolsar, literalmente, rios de dinheiro, para se preparar para o tão esperado primeiro emprego ou aprimorar o currículo.

Na área de iniciação profissional, por exemplo, o Serviço Nacional da Indústria (Senai) de Mato Grosso do Sul disponibiliza 13 cursos 100% online e investimento gratuito, com carga horária de 14 horas, em média. As opções são variadas: Fundamentos de Logística, Lógica de Programação, Metrologia, Noções Básicas de Mecânica Automotiva, Segurança do Trabalho, Tecnologia da Informação e Comunicação estão entre as alternativas de qualificação grátis, que podem ser consultadas pelos interessados por meio do site www.ead.ms.senai.br.

