ECONOMIA Um terço dos brasileiros diz estar tão endividado quanto no começo de 2016

A inflação em queda ainda não se traduziu em folga financeira para uma parcela significativa dos brasileiros.

Segundo pesquisa da "Pulso Brasil" divulgada nesta quarta-feira (22), 31% das famílias do país se consideram tão endividadas no início deste ano quanto estavam no mesmo período do ano passado.

O estudo foi encomendado pela Federação das Indústrias do Estado de São Paulo (Fiesp) e pelo Centro das Indústrias do Estado de São Paulo (Ciesp), junto ao Instituto Ipsos Public Affairs, e ouviu 1.200 pessoas em 72 cidades pelo Brasil.

A questão abrange todos os tipos de financiamentos que os entrevistados devem pagar no ano, como cheque especial e cartão de crédito.

As famílias que não se consideram endividadas correspondem à segunda maior parcela da amostra, com 27%. Na sequência, aparecem as que se dizem menos endividadas (22%) e mais endividadas (19%).

A margem de erro da pesquisa é de 3 pontos percentuais.

POR CLASSE

O recorte por classe social aponta cenários diferentes. Enquanto a maior parte dos ouvidos das classes AB e C afirma estar praticamente no mesmo nível de endividamento em relação a 2016, 32% e 33%, respectivamente, grande parte (33%) dos representantes da classe DE diz não ter dívidas.

Sem novas dívidas

O levantamento também aponta que os brasileiros não pretendem se endividar mais ao longo deste ano - 48% disseram que não existe nenhuma possibilidade de contrair um novo empréstimo e 25% disseram que há menos chance de isso acontecer.

A perspectiva é a mesma para todas as classes econômicas. Entre os ouvidos da classe AB, 42% esperam não assumir novas dívidas, assim como 44% dos membros da classe C e 67% da DE.

PERFIL DOS DÉBITOS

A maioria (66%) dos entrevistados diz não ter dívidas com bancos. Entre os que possuem, a maior parte (12%) afirma que sente dificuldade, mas consegue fazer o pagamento no prazo. Outros 10% dizem não ter problemas para honrar os compromissos.

Na outra ponta, 7% estão com as contas atrasadas e 5% negociam o prazo para pagamento.

Quando consideradas as contas de serviços, como luz, telefone, aluguel e mensalidades de planos de saúde, mais da metade dos pesquisados diz que tem problemas, mas consegue quitar os vencimentos no prazo.

Os que não sentem dificuldade somam 32%. Outros 10% estão inadimplentes e 4% negociam prazo.

CALOTES

Entre os pesquisados, 68% não consideram deixar de pagar as dívidas, mesmo em dificuldades financeiras. Outros 32%, porém, admitem que podem deixar de pagar algumas contas.

Dos que consideram a possibilidade de ficar inadimplentes, a maior parte (49%) deixaria de pagar primeiramente as contas de serviços. Em seguida, 24% atrasariam as parcelas de compras de eletrodomésticos, eletrônicos, telefonia e informática.

O calote aos bancos é cogitado por 20% dos ouvidos e ao IPTU e IPVA, 17%.

O atraso do pagamento da fatura do cartão de crédito é uma possibilidade para apenas 2% da amostra, próximo a dívidas com educação (2%) e saúde (6%).