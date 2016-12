Mais caro Um dia depois do anúncio de reajuste, gasolina sobe nos postos da Capital Anteriormente, Petrobras anunciou duas reduções que nunca chegaram ao consumidor

Um dia depois de anúncio feito pela Petrobras do reajuste nos preços da gasolina e do diesel nas distribuidoras, aumento já chegou ao consumidor nos postos de combustíveis de Campo Grande. Levantamento feito pelo Portal Correio do Estado aponta que houve alta de até R$ 0,15 por litro no preço da gasolina comum.

Dos cinco postos pesquisados, todos os gerentes afirmaram que o aumento já chegou as bombas sob justificativa de que o reajuste foi repassado as distribuidoras e, consequentemente, aos empresários, que compraram novo estoque com valor mais caro.

Na Avenida Afonso Pena, preço da gasolina comum subiu de R$ 3,239 para R$ 3,349 o litro. Na rua 14 de Julho, aumento foi de R$ 0,15 por litro de combustível.

Em outros três postos, gerência também informou que valor já subiu em média R$ 0,10, mas não foi repassado os valores comercializados para comparação.

Ontem, Petrobras informou que o aumento para as refinarias foi de 8,1% para gasolina e 9,5% no diesel. O repasse aos postos ficaria em até R$0,12 e R$ 0,17, respectivamente. Com aumento de até R$ 0,15 encontrado na Capital, há postos praticando preços acima do reajuste.

Antes do aumento, estatal havia anunciado duas reduções de preços nas refinarias. O reajuste, no entanto, nunca chegou ao consumidor e nos postos o efeito foi contrário, em vez de pagar mais barato, consumidor pagou mais caro, conforme apontou pesquisas da Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis (ANP).

Sindicato dos Postos de Combustíveis de Mato Grosso do Sul (Sinpetro) foi procurado pelo Correio do Estado e informou que não comenta questões que envolvem mercado.

*Colaborou Renata Prandini