Papel e Celulose Trabalhadores votam proposta de acordo coletivo Votação foi realizada na entrada principal da fábrica, localizada emTrês Lagoas

Reajuste de 3,5%, abono de R$ 1.400 reais, vale alimentação de R$ 290 reais e todas horas extras com índice de 80%. Estes foram os tópicos apresentados pelo Sindicato dos Trabalhadores nas Indústrias de Papel e Celulose de Três Lagoas (Sititrel), no último dia 1º de novembro.

A negociação aconteceu entre os funcionários da agroindústria Fibria, acerca do acordo coletivo 2017/2018. A unidade de Três Lagoas foi inaugurada há oito anos e tem capacidade de produzir 1,3 milhão de toneladas de celulose por ano.

De acordo com o presidente do sindicato, Almir Morgão, a proposta apresentada pela empresa de celulose é de reajuste de 2,37%, abono salarial R$ 1.400,00 e vale alimentação de R$ 269,00. “Esse foi um ano bem complicado de negociação, as fábricas apresentaram números bem abaixo do que pedimos, a proposta já foi rejeitada pela diretoria sindical, mas eles exigiram uma assembleia com os trabalhadores”.

Morgão acrescentou que o sindicato aguardará o resultado e apuração da votação feita pelos trabalhadores, para tentar alcançar um percentual melhor para a categoria. “Agora vamos aguardar os funcionários votarem, estamos esperando um não, para assim, voltar a negociar e buscar uma valorização para os trabalhadores”, concluiu.