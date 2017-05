FGTS Trabalhadores de MS já sacaram

R$ 344,4 milhões de contas inativas No Estado, saques de contas inativas devem injetar R$ 564 mi na economia

Mais de 277,6 mil trabalhadores já passaram por uma agência da Caixa Econômica Federal (CEF) para sacar os recursos disponíveis nas contas inativas nas três primeiras fases do programa. Conforme informações da Caixa, o valor injetado na economia estadual chegou a R$ 344,4 milhões até o momento.

Em todo o Brasil, a Caixa Econômica havia liberado, até esta terça-feira (16), cerca de R$ 24,4 bilhões para trabalhadores nascidos entre janeiro e agosto. O valor pago nas três etapas corresponde a 84,3% do total inicialmente previsto (R$ 29 milhões) até o momento.

O número de trabalhadores que já sacaram os recursos das contas do Fundo de Garantia referente à MP 763/2016 superou R$ 15,8 milhões e representa 79% das 20,1 milhões de pessoas nascidas no período de janeiro a agosto.

A terceira etapa do programa foi aberta na sexta-feira passada. Somente nela, serão disponibilizados para saques o equivalente a R$ 142,643 milhões para os 136,3 mil trabalhadores nascidos entre os meses de junho, julho e agosto no Estado.

Em Mato Grosso do Sul, o programa deverá injetar aproximadamente R$ 564 milhões na economia com os saques de contas inativas. Desde março, foram disponibilizados R$ 377,943 milhões, aproximadamente, sendo R$ 89,2 milhões em março, R$ 146,1 milhões em abril e, agora, mais R$ 142,6 milhões. No Estado o índice de saques até o momento tem sido de 90,2% .