Convocação Tite convoca Cássio e Luan para jogos da seleção brasileira

Com o Brasil já classificado para a Copa do Mundo, o técnico Tite convocou a seleção brasileira nesta quinta-feira (10) com novidades para os jogos contra Equador e Colômbia pelas Eliminatórias. O goleiro Cássio, destaque do líder do Campeonato Brasileiro, recebeu a primeira oportunidade desde que o seu antigo treinador no Corinthians assumiu o cargo. O atacante Luan, que vive grande fase no Grêmio, também está na lista.

O Brasil enfrentará o Equador no dia 31 de agosto, na Arena Grêmio. No dia 5 de setembro, o desafio será contra a Colômbia, fora de casa. O presidente do Grêmio, Romildo Bolzan, foi confirmado como chefe de delegação na viagem.



A convocação não afetará os times na disputa do Campeonato Brasileiro. Haverá um intervalo na tabela entre a rodada 22, marcada para os das 26 e 27 de agosto, e a rodada 23, que terá início no dia 9 de agosto. Os jogadores se apresentarão no dia de 27 de agosto à noite para iniciar a preparação para os duelos.



O Brasil lidera as Eliminatórias com 33 pontos e garantiu a sua vaga na Copa do Mundo na última rodada, quando ganhou do Paraguai em março. Desde então, a seleção de Tite disputou mais dois amistosos, com vitória sobre a Austrália e revés para a Argentina. Assim, com o treinador o retrospecto da seleção é de 10 triunfos e uma derrota.



Veja a lista completa:



- Goleiros

Alisson (Roma)

Cassio (Corinthians)

Ederson (Manchester City)



- Laterais



Daniel Alves (PSG)

Fagner (Corinthians)

Marcelo (Real Madrid)

Filipe Luis (Atlético de Madri)



- Zagueiros



Rodrigo Caio (São Paulo)

Miranda (Inter de Milão)

Thiago Silva (PSG)

Marquinhos (PSG)



- Meio-campo



Fernandinho (Manchester City)

Casemiro (Real Madrid)

Luan (Grêmio)

Giuliano (Zenit)

Paulinho (Guangzhou Evergrande)

Philippe Coutinho (Liverpool)

Renato Augusto (Beijing Guoan)

Willian (Chelsea)



- Atacantes



Neymar (PSG)

Firmino (Liverpool)

Gabriel Jesus (Manchester City)

Taison (Shakhtar Donetsk)