Estoques e insumos Teto para financiamento de pequenas e médias empresas junto ao FCO aumenta Limite foi elevado de R$ 270 mil para R$ 400 mil por empresa

Micro, pequenas e médias empresas de Mato Grosso do Sul, com faturamento anual de até R$ 16 milhões, terão maior limite para emprestar capital de giro junto ao Fundo Constitucional de Financiamento do Centro-Oeste (FCO).

Limite de financiamento individual para a compra de insumos, matéria-prima e formação de estoque para venda foi elevado de R$ 270 mil para R$ 400 mil por empresa.

Medida foi aprovada ontem em reunião no Conselho Estadual de Investimentos Financiáveis pelo FCO (CEIF-FCO), presidido pelo secretário Estadual de Meio Ambiente e Desenvolvimento Econômico, Jaime Verruck, e publicada na edição de hoje do Diário Oficial do Estado.

Conforme o secretário, dos R$ 50 milhões disponibilizados pelo FCO, foram contratados apenas R$ 6,9 milhões até o momento. Por conta da baixa procura, limite individual foi elevado e expectativa é que com o aumento do teto mais empresas utilizem o recursos.

Empresário interessado deve procurar qualquer agência do Banco do Brasil, BRDE e Sicredi até o fim de dezembro deste ano.