SAQUES DE CONTAS INATIVAS Terceira fase do FGTS vai

liberar R$ 142,6 mi em MS No Estado, 39 agências abrirão neste sábado

Terceira fase dos saques de contas inativas do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço (FGTS) vai contemplar 136.309 trabalhadores de Mato Grosso do Sul com o montante de R$ 142.643.301,18, a partir da sexta-feira (12), início do pagamento.

A liberação do montante às vésperas do Dia das Mães, segunda melhor data do ano em vendas para o comércio, deve ajudar a aquecer o setor e, ao menos, trazer fluxo de caixa imediato para as empresas nesta primeira quinzena do mês, segundo a Associação Comercial e Industrial de Campo Grande (ACICG).

Contudo, o cenário ainda é de cautela e a entidade projeta vendas no mesmo patamar que as da festividade do ano passado.

Para atender os beneficiários nascidos nos meses de junho, julho e agosto, a Caixa Econômica Federal abrirá 39 agências neste sábado (13). O horário de funcionamento será das 9h às 15h.

A Caixa criou um serviço exclusivo em seu site para facilitar o atendimento ao trabalhador. Mais informações também podem ser obtidas pelo 0800 726 2017.

*Leia reportagem, de Daniella Arruda na edição de hoje do jornal Correio do Estado.