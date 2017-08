TILABRÁS Tanques de tilápias devem

ser instalados até setembro Empreendimento de R$ 150 mi colocará MS no topo da produção do País

Está previsto para as próximas semanas o início das primeiras atividades para a instalação do empreendimento que deve colocar Mato Grosso do Sul no mapa nacional da produção de peixes.

Trata-se do maior investimento no setor de todo o País, estimado em R$ 150 milhões, aproximadamente, que será realizado no município de Selvíria, na divisa com o Estado de São Paulo.

De acordo com Rodrigo Gonçalves, responsável pela implantação do projeto na Tilabrás, as primeiras atividades devem se iniciar entre este mês e setembro.

“As primeiras atividades de implementação devem iniciar ainda entre agosto/setembro, com começo da instalação dos tanques de cultivo e execução de testes funcionais”, disse, por meio de assessoria.

O processo ocorre dois meses depois de o ministro da Agricultura, Pecuária e Abastecimento, Blairo Maggi, assinar os contratos de outorga de uso das águas do Rio Paraná.

Na ocasião, além da Tilabrás, a empresa GeneSeas, de Aparecida do Taboado, também foi autorizada a explorar as águas do rio.

Os empreendimentos deverão explorar as regiões dos lagos das usinas de Ilha Solteira e Jupiá, respectivamente.

