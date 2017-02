Em MS Supermercados têm alta

MS Supermercados têm alta nas vendas mesmo na crise

Depois de enfrentar o fechamento de pelo menos cinco unidades de grandes redes em 2015, o setor supermercadista encerrou 2016 com crescimento considerado tímido pela Associação Sul-Mato-Grossense de Supermercados (Amas). A estimativa é de que em Mato Grosso do Sul houve aumento real (já descontando a inflação) em torno de 1,5% em relação ao ano anterior. O índice segue o desempenho nacional das vendas do segmento, que teve alta de 1,58% em termos reais, segundo levantamento da Associação Brasileira de Supermercados (Abras).

“Foi um ano difícil. Conseguir um número positivo já é uma vitória. A gente conseguiu, mesmo que pouco, crescer”, avalia o presidente da Amas, Edmilson Verati. Ele ainda considera que o resultado é um dos piores da última década para o Estado.

Com as vendas fracas ao longo do ano, o presidente do Sindicato do Comércio Varejista de Gêneros Alimentícios de Campo Grande (Sindsuper), Adeilton Feliciano do Prado, aponta que o movimento de dezembro “ajudou a melhorar” os números do ano. “Se a gente olhar o desempenho nacional e considerar como foram as vendas o ano todo aqui, até que o resultado final é bom. Vários outros setores da economia fecharam negativo”, diz.

Para compensar o crescimento baixo, os empresários precisam adotar medidas de economia na tentativa de manter as finanças em dia. “A tendência é os custos crescerem e, então, a gente tem sempre que buscar maneiras para reduzir os gastos, investir em equipamentos mais econômicos”, diz o presidente da Rede Econômica, Luiz Tadeu Gaedicke.

