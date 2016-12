LUCROS Supermercados apostam nas compras

de última hora para vender mais Setor projeta aumento de 15% nas vendas em comparação a dezembro de 2017

Com a carrinho cheio, a aposentada Eunice Cardoso, de 64 anos, já prepara o bolso para os gastos extras na compra do supermercado deste mês. “Não tem jeito. Fim de ano é quando a gente gasta mais no supermercado. Mas vale a pena, é uma época para reunir a família”, confessa. Se para o consumidor o período é sinônimo de mais despesas, para os supermercadistas é época de aumentar os lucros. A expectativa do setor, em Mato Grosso do Sul, é aumentar em até 15% as vendas, no comparativo com dezembro do ano passado.

Para a rede do Assaí Atacadista, a estimativa é aumentar em 15% as vendas gerais e em 20% os produtos típicos da época, como as aves, bebidas e panetones. Segundo a assessoria de imprensa, “as festas de fim de ano representam o período de vendas mais importante para as redes de atacado”.

presidente da Rede Econômica, Luiz Tadeu Gaedicke, estima crescimento real de 5% (já descontando a inflação acumulada dos últimos 12 meses, de 7,76%, segundo Índice de Preços ao Consumidor Amplo – IPCA). Ele espera o maior movimento entre hoje e amanhã. “Normalmente as famílias compram muito perecíveis e aí compram mais nas vésperas para manter a qualidade dos produtos”, explica.

(*) A reportagem completa está na edição de hoje do jornal Correio do Estado.