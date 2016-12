ASSÉDIO FINANCEIRO Sudeco fecha o cerco contra pressão

de gerentes do Banco do Brasil Empresários relataram constrangimento para conseguir liberação de empréstimo

Após receber denúncias de que empresários da indústria e do comércio de Mato Grosso do Sul, Mato Grosso e Goiás vêm sendo alvo de assédio financeiro por parte de gerentes de agências do Banco do Brasil , a Superintendência de Desenvolvimento do Centro-Oeste (Sudeco) anunciou ontem que vai acompanhar de perto os novos projetos aprovados e encaminhados para o BB, até a liberação dos recursos aos tomadores de crédito.

Empresários, informou a instituição, estão sendo pressionados a comprar produtos como títulos de capitalização, seguros e poupanças em troca de liberação de empréstimos já aprovados pelo Fundo de Financiamento Constitucional do Centro-Oeste (FCO). A prática foi levada a público pelo superintendente da Sudeco, Antônio Carlos Nantes de Oliveira, durante reunião prévia do Conselho Deliberativo do FCO (Condel/FCO) na última semana, baseada em reclamações de pelo menos três federações e associações empresariais de Mato Grosso do Sul, um conselho de classe e relatos individuais de comerciantes e empresários do Estado à Sudeco, em sua maioria de Campo Grande. Também há denúncias de empreendedores de Cuiabá e até contadores de Goiânia, que estariam perdendo projetos de trabalho por causa da desistência de clientes, diante das pressões sofridas por gerentes de agências do banco.

(*) A reportagem, de Daniella Arruda, está na edição de hoje do jornal Correio do Estado.